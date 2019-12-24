2019-12-24T09:04:51+03:00
Происшествия

Житель Карелии избил 74-летнего пенсионера из Полярных Зорь

Оставив старика на полу, злоумышленник вынес из квартиры телевизор и микроволновку
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Молодой человек позвонил в дверь, а потом напал на хозяина квартиры.Молодой человек позвонил в дверь, а потом напал на хозяина квартиры.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:

К сожалению, не всех в детстве учили, что старость надо уважать. Так, 21-летний молодой человек из Карелии избил пенсионера в Полярных Зорях. В отдел полиции с заявлением о разбойном нападении обратилась дочь 74-летнего мужчины. Женщина пришла к нему в гости и увидела отца избитым, вызвала скорую. Врачи расценили переломы, как повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Оказалось, что вечером в дверь к пенсионеру позвонил неизвестный. Зайдя в квартиру, злоумышленник резко ударил хозяина в лицо несколько раз. От полученных травм мужчина упал на пол. А «гость», воспользовавшись беспомощностью пожилого человека, вынес из квартиры телевизор и микроволновую печь, а затем скрылся.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Республики Карелия. Безработный злоумышленник признался, что хотел получить легких денег. Похищенное думал продать.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». За содеянное его может ожидать максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет. По факту получения потерпевшим травм назначена экспертиза. по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске на складах нашли 3,5 тонны контрафактного алкоголя
На мосту в Шонгуе смонтировали последний пролет
Полиция ищет водителя, который сбил лося под Тайболой в Мурманской области
Житель Карелии избил 74-летнего пенсионера из Полярных Зорь
Администрация Кольского района: «Проблем на маршруте №119 нет»
В Мурманске троллейбус столкнулся с Renault, а водитель Nissan врезался в Volkswagen
В Мурманске водитель Renault сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе
Житель Мончегорска прислал нумизмату из Сахалинской области "пустышки"
Жители Североморска украли воздушные шарики, которыми был украшен ювелирный салон
В Апатиты родители одного из подростков, избивших полицейских, написали заявление в Следком
Для возрождения порта "Витино" в Мурманской области нашли партнера
В Мурманске собрали больше 40 подарков для онкобольных детей
В Кировске 80-летняя бабушка попала под погрузчик, который убирал снег во дворе
В Мурманской области в два раза выросло число травм из-за гололеда
В Полярных Зорях открылась первая в Мурманской области «Точка кипения»
Директора школ в Мурманской области будут бороться со снюсами под угрозой увольнения
К расследованию уголовного дела о контрабанде 9,5 тонн кокаина на судне с мурманскими моряками подключилось МВД
В правительстве Мурманской области создали свое контрольное управление