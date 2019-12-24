Житель Карелии избил 74-летнего пенсионера из Полярных Зорь

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-24T09:04:51+03:00

Молодой человек позвонил в дверь, а потом напал на хозяина квартиры. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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К сожалению, не всех в детстве учили, что старость надо уважать. Так, 21-летний молодой человек из Карелии избил пенсионера в Полярных Зорях. В отдел полиции с заявлением о разбойном нападении обратилась дочь 74-летнего мужчины. Женщина пришла к нему в гости и увидела отца избитым, вызвала скорую. Врачи расценили переломы, как повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Оказалось, что вечером в дверь к пенсионеру позвонил неизвестный. Зайдя в квартиру, злоумышленник резко ударил хозяина в лицо несколько раз. От полученных травм мужчина упал на пол. А «гость», воспользовавшись беспомощностью пожилого человека, вынес из квартиры телевизор и микроволновую печь, а затем скрылся.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Республики Карелия. Безработный злоумышленник признался, что хотел получить легких денег. Похищенное думал продать.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». За содеянное его может ожидать максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет. По факту получения потерпевшим травм назначена экспертиза. по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU