2019-12-24T10:07:55+03:00
Общество

На мосту в Шонгуе смонтировали последний пролет

Открытие долгожданной переправы запланировано на 28 декабря [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Рабочие смонтировали последний пролет долгожданного моста. Фото: Виктор ПанасюкРабочие смонтировали последний пролет долгожданного моста. Фото: Виктор Панасюк
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Еще немного и жители Шонгуя смогут забыть о транспортной изоляции. Напомним, после того, как понтонную переправу, возведенную Северным флотом, унес ледоход, а более основательный, но аварийный мост рухнул в реку Колу, северянам стало довольно проблематично добираться до противоположного берега, где остались дачи и воинская часть. Деньги на новое сооружение нашли только к ноябрю, а на прошлой неделе стройка в Шонгуе вышла на завершающий этап.

- 22 декабря собрали крайний мостовой пролет длиной 24,8 метра , подготовили его к монтажу на опоры. Положили под проезжую часть и пешеходный переход доску толщиной 50 миллиметров. Сейчас идет монтаж колесоотбойника, - сообщает в группе "Кольского района: что есть и что будет?" один из рабочих Виктор Панасюк. - 23 декабря занесли крайний пролет длиной 25,8 метра. Сейчас идет его стыковка и монтаж остальных элементов мостовых конструкций.

К слову, рабочие делают все, чтобы успеть закончить стройку как можно скорее. Бригада трудится по 14-15 часов. Однако капризная северная погода рабочим только мешает - из-за то и дело срывающегося снега электроинструмент постоянно пробивает током.

- За кратчайший срок смогли сделать мост, который простоит долго, если эксплуатировать его будут по правилам, - уверен Виктор Панасюк.

Как стало известно "КП”, открытия движения по мосту запланировано на субботу, 28 декабря.

На мосту в Шонгуе смонтировали последний пролет.Автор: Виктор Панасюк! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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