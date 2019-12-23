В Мурманске троллейбус столкнулся с Renault, а водитель Nissan врезался в Volkswagen

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-23T18:47:05+03:00

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23 декабря оказалось богато на серьезные дорожные аварии в Мурманской области. Так, в Кировске водитель погрузчика сбил 80-летнюю бабушку во дворе, не увидев, что она идет сзади машины. А в Мурманске 56-летняя женщина попала под колеса Renault, пока переходила дорогу на «зебре». На этом происшествия не закончились – в этот же день случились два других ДТП с пострадавшими, которые также произошли в заполярной столице.

- В 09.55 в районе дома №16 на улице Радищева водитель троллейбуса №3 поворачивал налево и не предоставил преимущества в движении Renault, который ехал прямо. В результате произошло столкновение. В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, которых доставили в медицинское учреждение для обследования. По факту ДТП проводится проверка, - сообщил инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Через несколько часов в Мурманске случилась подобная авария.

- В 12.45 неподалеку от дома №41 на улице Старостина водитель Nissan поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, который двигался со встречной полосы прямо на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen, которого госпитализировали. Проводится проверка, - пояснил Евгений Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU