2019-12-23T17:15:29+03:00
Происшествия

Житель Мончегорска прислал нумизмату из Сахалинской области "пустышки"

Мошенник обогатился почти на 20 тысяч рублей
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Нумизмат хотел получить редкие монеты, а нарвался на мошенника.Нумизмат хотел получить редкие монеты, а нарвался на мошенника.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На что только не идут коллекционеры, чтобы пополнить свои архивы. Какие-то экспонаты можно купить на аукционе, а что-то получается приобрести только с помощью Интернета. Последним пользовался мошенник-поставщик редких монет из Мончегорска.

53-летний нумизмат из Сахалинской области обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что нашел на популярном сайте интересное предложение - объявление о продаже по привлекательной цене двух коллекционных золотых монет 1835 года выпуска.

Коллекционер связался с продавцом, договорился о покупке и перевел на счет полную сумму - 19700 рублей. Посылка пришла, но в ней оказались другие монеты, совсем не имеющие ценности. Осознав, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился к полицейским. Правоохранители задержали подозреваемого. Горе-продавцом оказался ранее не судимый 32-летний житель Мончегорска. Он пояснил оперативникам, что разместил на сайте фотографии настоящих коллекционных монет, но чуть раньше у него их приобрел другой покупатель. Решив заработать денег, он пошел на обман.

- В настоящее время в отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество". За содеянное мужчина может лишиться свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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