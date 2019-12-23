В Мурманске водитель Renault сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-23T17:58:05+03:00

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Заполярные водители в последнее время бывают крайне неосторожными на дорогах. Да и пешеходы тоже. Так, 21 декабря, мурманчанка попала под грузовик, когда перебегала дорогу недалеко от пешеходного перехода. А на день раньше в заполярной столице под колеса иномарки выскочил 10-летний мальчик. Обоим потребовалась помощь медиков. 23 декабря аварии на дорогах продолжились На этот раз под колеса авто попала 56-летняя женщина.

- В 08.25 в районе дома №3/2 на улице Свердлова в Мурманске водитель Renault наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 56-летнюю северянку доставили в Мурманскую областную клиническую больницу для обследования. По факту ДТП проводится проверка, - рассказал инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: в Кировске 80-летняя пенсионерка попала под погрузчик, который убирал снег во дворе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/751272" frameborder="0"></iframe> Водитель сбил пешехода на улице Свердлова.Автор: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU