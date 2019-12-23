В Мурманске водитель Renault сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе
Заполярные водители в последнее время бывают крайне неосторожными на дорогах. Да и пешеходы тоже. Так, 21 декабря, мурманчанка попала под грузовик, когда перебегала дорогу недалеко от пешеходного перехода. А на день раньше в заполярной столице под колеса иномарки выскочил 10-летний мальчик. Обоим потребовалась помощь медиков. 23 декабря аварии на дорогах продолжились На этот раз под колеса авто попала 56-летняя женщина.
- В 08.25 в районе дома №3/2 на улице Свердлова в Мурманске водитель Renault наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 56-летнюю северянку доставили в Мурманскую областную клиническую больницу для обследования. По факту ДТП проводится проверка, - рассказал инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
Напомним: в Кировске 80-летняя пенсионерка попала под погрузчик, который убирал снег во дворе.
Водитель сбил пешехода на улице Свердлова.Автор: vk.com/murmansk_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU