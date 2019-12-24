2019-12-24T08:27:25+03:00
Общество

Администрация Кольского района: «Проблем на маршруте №119 нет»

Власти лично проверили транспортное сообщение между Мурмашами и Туломой
Елена МОЛОДЦОВА
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Местные власти уверены, что транспорта на 119-м маршруте достаточно для перевозки пассажиров. Фото: администрация Кольского районаМестные власти уверены, что транспорта на 119-м маршруте достаточно для перевозки пассажиров. Фото: администрация Кольского района
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С тех пор, как мост через реку Тулому в Коле закрыли на реконструкцию, жалобы на транспортное сообщение не утихают. Первым забил тревогу 15-летний мальчик из Причального, микрорайона Мурмашей, Артем Батков, который попросил решить проблему губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. После этого на маршруте №119 Мурмаши – Тулома в часы-пик стали ходить автобусы вместимостью 50 человек. Однако снять вопрос с повестки дня это не помогло.

- Вот так приходится ездить каждый день на работу и обратно в маршрутках №119! Люди на остановках остаются, не вмещаются. Обещали автобусы дать, а на деле ничего не поменялось, - возмутилась Лиза Калегина в социальных сетях.

Жители Мурманска ничего криминального в переполненном транспорте не видят, мол, мы каждый день так добираемся и ничего. В администрации Кольского района отправили комиссию выяснять, как ходит транспорт между Туломой и Мурмашами.

- С 7.30 до 18.30 совершено 23 рейса по маршруту №119 и еще 14 рейсов по маршруту №120 Автовокзал – Тулома. Сбоев в расписании нет, транспорта на 119-м маршруте достаточно для перевозки пассажиров на этом социально-значимом направлении, - сообщили в администрации Кольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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