2019-12-23T17:15:22+03:00
Общество

Жители Североморска украли воздушные шарики, которыми был украшен ювелирный салон

Прохожие сняли одну связку шаров, а затем двое других мужчин забрали оставшиеся [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Куда делась совесть у прохожих - остается догадываться. Фото: vk.com/clementina_severomorskКуда делась совесть у прохожих - остается догадываться. Фото: vk.com/clementina_severomorsk
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Разноцветные шарики недолго красовались у входа в ювелирный салон в Североморске. 22 декабря проходящей мимо компании уж очень понравились воздушные украшения, и один из северян решил оторвать связку шаров от перил.

Видимо, собирался вручить их даме своего сердца, которая стояла рядом и наблюдала за происходящим. Через некоторое время сюда подошли еще два мужчины. Недолго думая, они отрезали оставшиеся шарики и забрали их себе. Однако никто из хитрых горожан не догадывался, что попадет в объектив видеокамеры.

Двое прохожих крадут воздушные шары.Автор: vk.com/clementina_severomorsk

- Жаль, что у нас в городе проживают такие «люди». Неужели нельзя было просто пройти мимо и порадоваться в полярную ночь ярким краскам, а не уничтожать то, на что было потрачено время и деньги? Шары были закуплены ко дню рождения нашей компании - 23 декабря, но уж точно не для этих «людей». Заявление и видео уже направлено в полицию. Если злоумышленники желают возместить ущерб, мы заявление заберем. Хотя очень сомневаемся в их сознательности, - отмечают представители ювелирного салона в Североморске.

Однако, как выяснила «КП», к стражам порядка по поводу сего инцидента пока никто не обращался.

- Официального заявления в полицию не поступало, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Компания северян забрала себе связку надувных шаров.Автор: vk.com/clementina_severomorsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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