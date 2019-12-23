2019-12-23T12:43:10+03:00
Общество

В Мурманской области в два раза выросло число травм из-за гололеда

В аутсайдерах по уборке дворов Ковдорский район, Ловозеро, Мурманск, Североморск и Полярные Зори
Елена МОЛОДЦОВА
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Работа по уборке снега кипит, но темпы все равно надо наращивать.Работа по уборке снега кипит, но темпы все равно надо наращивать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Зима в этом году выдалась снежная. Однако это не оправдание для жилищных службы, отвечающих за ликвидацию капризов погоды. В правительстве региона держат руку на пульсе.

Вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов назвал традиционный ТОП аутсайдров. Итак, в лидеры отстающих по уборке улиц на этой неделе попали Кировск, Кандалакша, Ловозеро, Заполярный и Кола. Проблемы с дворами есть в Ковдорском районе, Ловозере, Мурманске, Североморске и Полярных Зорях. Низкий процент уборки наледи с крыш в Заполярном, Алакуртти и Полярных Зорях. Только два муниципалитета их этих рейтингов могут сослаться на снегопад и переход температуры через 0.

- Кроме того, вдвое выросло число травм, полученных северянами. Всего из-за гололеда пострадало 269 человек и еще четверо - из-за упавших с крыш сосулек. Неприятные инциденты произошли в Мурманске, Александровске и Кировске, - отметил Филиппов.

Кстати, в каждом округе самой столицы Заполярья появились дежурные бригады, которые контролируют работу техники и рабочих. По словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, причин плохой работы три: неправильная организация труда в ряде управляющих компаний, припаркованный во дворах транспорт и, собственно говоря, погода, щедро подкидывающая сотрудникам жилищной сферы все новые сюрпризы.

- Судя по мониторингу соцсетей, количество обращений сократилось в 10 раз. Ситуация, действительно, улучшилось. Но до идеала далеко, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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