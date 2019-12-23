2019-12-23T11:55:08+03:00
Общество

В Полярных Зорях открылась первая в Мурманской области «Точка кипения»

Это коворкинговое пространство стало самым небольшим в стране
Наталья ЛОБАНОВА
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Такой проект впервые организовали в городе с населением меньше 20 тысяч человек. Фото: vk.com/svetfestТакой проект впервые организовали в городе с населением меньше 20 тысяч человек. Фото: vk.com/svetfest
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22 декабря в Полярных Зорях открылась первая в Мурманской области и 88-ая в стране «Точка кипения» - коворкинговое пространство для молодежи, где северяне смогут реализовывать свои проекты и получать новые знания.

- Здесь будут проводиться встречи и заседания по вопросам малого и среднего предпринимательства, деятельности некоммерческих организаций. Такой центр будет заниматься развитием комфортной городской среды и светового дизайна, а также станет образовательной площадкой, где студенты Полярнозоринского энергетического колледжа и молодые специалисты Кольской АЭС смогут услышать лекции от профессионалов в сфере энергетики, – рассказывает Александра Тойкичева, программный директор «Точки кипения».

К слову, это пространство впервые появилось в малом городе с численностью населения менее 20 тысяч человек. Так что проект стал своего рода экспериментом.

Стать участником «Точки кипения» может каждый желающий, нужно только пройти предварительную регистрацию на сайте Leader–ID.

ИСТОЧНИК KP.RU

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