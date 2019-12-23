2019-12-23T09:21:38+03:00
Политика

В правительстве Мурманской области создали свое контрольное управление

Оксана Пасканная будет следить, чтобы поручения Андрея Чибиса выполнялись в срок
Елена МОЛОДЦОВА
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В правительстве региона - новое подразделение. Фото: news.vmurmanske.ruВ правительстве региона - новое подразделение. Фото: news.vmurmanske.ru
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Пока общественность, затаив дыхание, ждет, когда губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявит имена шести руководителей ведомств, становится известно о новом подразделении. Напомним: два месяца назад стали известны структура и состав правительства, с которым Андрей Владимирович будет работать ближайшие пять лет. Тем не менее, интрига сохраняется и, кажется, глава региона не намерен ее пока раскрывать.

- Внутри аппарата правительства создано контрольное управление, которое возглавила Оксана Пасканная. Ее задача – обеспечить жесткий, четкий и внимательный контроль за выполнением моих поручений. Просьба внимательно прислушиваться к ее словам, - объявил о новом подразделении и его руководителе Андрей Чибис.

Оксана Юрьевна как и многие новые члены правительства вытянула счастливый билет, приняв участие в конкурсе «Лидеры Севера». Несмотря на то, что она набрал не самый высокий рейтинговый балл, это не помешала Пасканной получить место в «белом доме». До не давних пор она занимала пост начальника организационно-аналитического отдела Мурманской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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