Над Хибинами на фоне северного сияния упали три метеора

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-23T08:43:13+03:00

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Фотограф из Апатитов Валентин Жиганов всегда радует красивыми снимками природы. А северные сияния ему удается поймать в кадр так, как мало кому по силам.

На днях наш земляк представил новое завораживающее видео. Пусть длится оно всего 8 секунду, но пересматривать их можно не раз.

- На фоне сияния за 1 минуту упало 3 метеора - все с разной скоростью. Вот собрал их в 8 секундное видео. Хибины 20 декабря 2019 года, - подписал Валентин Жиганов свою новую работу.

К слову, самым ярким метеорным потоком декабря стали Геминиды.

- Это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini). В 2019 году Геминиды достигли своего максимума сразу после полнолуния, которое произошло 12 декабря. Пиковый период метеоров пришелся на 14-15 декабря, - рассказали в Московском планетарии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/751137" frameborder="0"></iframe> Метеоры над Хибинами на фоне северного сияния.Видео: Валентин Жиганов

ИСТОЧНИК KP.RU