В Мурманске собирают подарки для онкобольных детей

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-22T15:39:38+03:00

Все желающие могут порадовать ребят игрушками, настольными играми, канцтоварами и наборами для творчества

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В Новый год очень хочется получить частичку волшебства и праздничного настроения, особенно ребятам с тяжелыми заболеваниями. В это воскресенье, 22 декабря, официальная группа «Мурманск» и группа «ДТП ЧП Мурманск» организовали доброе дело – они собирают подарки онкобольным ребятам.

Сбор проходит у торгового центра «Мурманск Молл» с 12.00 до 18.00 часов (там будет огороженная территория с шариками). Можно принести настольные игры, наборы для творчества, канцтовары и игрушки, за исключением мягких и стеклянных.

- Так как уже совсем скоро Новый год, мы решили детям хоть немного праздника вместе с мурманчанами устроить. Все собранные подарки мы рассортируем с фондом «Руки жизни» и передадим в Мурманскую областную детскую клиническую больницу, - делятся с «КП» организаторы акции Роман Глек и Степан Романчев.

У места сбора презентов будет работать зона аквагрима, так что можно не только порадовать онкобольных северян, но заодно и поднять настроение себе или своему ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU