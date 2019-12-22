В Мурманске собирают подарки для онкобольных детей
В Новый год очень хочется получить частичку волшебства и праздничного настроения, особенно ребятам с тяжелыми заболеваниями. В это воскресенье, 22 декабря, официальная группа «Мурманск» и группа «ДТП ЧП Мурманск» организовали доброе дело – они собирают подарки онкобольным ребятам.
Сбор проходит у торгового центра «Мурманск Молл» с 12.00 до 18.00 часов (там будет огороженная территория с шариками). Можно принести настольные игры, наборы для творчества, канцтовары и игрушки, за исключением мягких и стеклянных.
- Так как уже совсем скоро Новый год, мы решили детям хоть немного праздника вместе с мурманчанами устроить. Все собранные подарки мы рассортируем с фондом «Руки жизни» и передадим в Мурманскую областную детскую клиническую больницу, - делятся с «КП» организаторы акции Роман Глек и Степан Романчев.
У места сбора презентов будет работать зона аквагрима, так что можно не только порадовать онкобольных северян, но заодно и поднять настроение себе или своему ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU