2019-12-22T15:04:48+03:00
Общество

В Мурманске наступил пик полярной ночи

22 декабря – самый темный день в заполярной столице
Наталья ЛОБАНОВА
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Гражданские сумерки задержались в Мурманске всего на 4 часа 47 минут. Фото: Иван ПимГражданские сумерки задержались в Мурманске всего на 4 часа 47 минут. Фото: Иван Пим
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Полярная ночь накрыла Мурманск в самом начале зимы, и с тех пор солнышко в город совсем не заглядывало. А сегодня, 22 декабря, в заполярной столице и вовсе самый темный день. Однако, это даже хорошо, ведь теперь продолжительность светлого времени начнет потихоньку увеличиваться.

- 22 декабря - день зимнего солнцестояния. Северное полушарие максимально отвернулось от солнца, случилось это в 07.19 по московскому времени. Сегодня гражданские сумерки в Мурманске задержатся всего на 4 часа 47 минут, - отмечают в группе «Погода в Мурманске» в соцсетях.

Это значит, что половина полярной ночи пройдена, а день будет становится длиннее. Уже до нового года из темноты выйдут Апатиты, Ковдор и Кировск, а в Мурманске продолжительность гражданских сумерек до 31 декабря увеличится на 12 минут.

Солнышко наконец взойдет в столице Заполярья 11 января. По традиции первые теплые лучи северяне встретят на Солнечной горке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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