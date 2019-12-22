СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-22T12:01:18+03:00

После Североморска икона отправится и в другие города Кольского края. Фото: пресс-служба Северного флота

Образ апостола Андрея Первозванного будет гостить в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе до 30 декабря

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21 декабря в Североморск прибыла главная икона Военно-морского флота России – образ святого апостола Андрея Первозванного. Реликвию торжественно встретили на аэродроме Североморск-1.

- Икону доставили в домовой храм штаба Северного флота, где была проведена церковная служба. После этого воины-североморцы прошли с образом Крестным ходом, завершив его возле Свято-Андреевского Морского Кафедрального собора. Там же состоялся торжественный митинг и молебен, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, замгубернатора Мурманской области Александр Хомяков, Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, представители командования, военнослужащие флота и местные жители.

По 30 декабря образу святого покровителя военных моряков можно будет поклониться в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе. А с 31 декабря по 1 февраля икона начнет путешествие по гарнизонам Северного флота. Она заглянет в Мурманск, Полярный, Гаджиево, Видяево, Заозерск, и Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь в Луоастари.

После своего путешествия по Заполярью, главную икону ВМФ перевезут в Архангельск и Северодвинск, а затем она отправится на Тихоокеанский флот.

ИСТОЧНИК KP.RU