В мурманской Кировке пройдет благотворительная елка

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-22T11:19:07+03:00

Ребята из коррекционных школ и домов-интернатов смогут окунуться в мир сказки и волшебства

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Каждому ребенку под Новый год хочется поучаствовать в волшебном приключении и почувствовать атмосферу праздника. Так, 23 декабря в мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова пройдет благотворительная елка для детей из коррекционных школ, воспитанников домов-интернатов, и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Юных северян ждет театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020». Девчонкам и мальчишкам, вместе с главными сказочными героями, предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

- После этого дошколята и младшие школьники отправятся в «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней елке, и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами, - рассказывают в министерстве культуры Мурманской области.

Для детей постарше приготовлено другое путешествие – на планету «2020». Там вместе с Варей и Аленкой из «Сказочного патруля» и местными жителями они весело отпразднуют Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU