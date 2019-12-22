В мурманской Кировке пройдет благотворительная елка
Каждому ребенку под Новый год хочется поучаствовать в волшебном приключении и почувствовать атмосферу праздника. Так, 23 декабря в мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова пройдет благотворительная елка для детей из коррекционных школ, воспитанников домов-интернатов, и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Юных северян ждет театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020». Девчонкам и мальчишкам, вместе с главными сказочными героями, предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.
- После этого дошколята и младшие школьники отправятся в «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней елке, и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами, - рассказывают в министерстве культуры Мурманской области.
Для детей постарше приготовлено другое путешествие – на планету «2020». Там вместе с Варей и Аленкой из «Сказочного патруля» и местными жителями они весело отпразднуют Новый год.
ИСТОЧНИК KP.RU