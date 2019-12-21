2019-12-21T15:44:35+03:00
Происшествия

Жительница Мурманска попала под грузовик, когда перебегала дорогу

Женщину с места аварии забрала «скорая»
Елена МОЛОДЦОВА
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С места ДТП женщину забрали медики. Фото: Подслушано в Мурманске №1С места ДТП женщину забрали медики. Фото: Подслушано в Мурманске №1
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Очень часто длинный путь оказывается куда более коротким. Особенно если речь идет о безопасном переходе улицы с большим транспортным потоком. В этом на собственном опыте убедилась мурманчанка, решившая перебежать проезжую часть.

- Авария произошла 21 декабря в 13.40 у дома №45 по улице Карла Маркса в Мурманске. Водитель Isuzu сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте в непосредственной близости от пешеходного перехода, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Подоспевшая «скорая» увезла пострадавшую в больницу. В Госавтоинспекции начали проверку по факту аварии.

Напомним: за последние сутки эта уже вторая авария с пешеходом. Накануне вечером 10-летний мальчик выбежал прямо под колеса иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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