2019-12-21T14:48:36+03:00
Общество

Аэропорт «Мурманск» обслужил миллионного пассажира

Им стал военнослужащий из Североморска Александр Туманцев
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Семья Туманцевых оказалась миллионными пассажирами воздушной гавани.Семья Туманцевых оказалась миллионными пассажирами воздушной гавани.Фото: Олег ФИЛОНОК
Изменить размер текста:

Вот уже который год пассажиропоток в главной воздушной гавани Заполярья неумолимо растет. Еще бы! Ведь Мурманск набирает популярность у туристов со всего света. Только в этом зимнем сезоне в столице Заполярья ожидают больше 450 тысяч гостей. Ну, а пока в аэропорту «Мурманск» обслужили своего первого миллионного пассажира.

Им оказался военнослужащий из Североморска Александр Туманцев, который путешествовал со своей супругой Мариной и не ожидал такого сюрприза.

- Преодоление миллионной отметки – заслуга всех служб, которые работали слаженно и самоотверженно. Думаю, что это только начало и нас ждут новые горизонты, - отметил генеральный директор аэропорта «Мурманск» Руслан Степанец.

Чета Туманцевых получила от авиакомпании S7 Airlines сертификат на премиальный перелет по всей маршрутной сети авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителей Мурманской области предупреждают о лосях, которые зачастили выходить на дорогу
Аэропорт «Мурманск» обслужил миллионного пассажира
В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах
Жительница Мурманска попала под грузовик, когда перебегала дорогу
В Кировске сильный снег отменил праздник по случаю открытия горнолыжного сезона
В Мурманске 10-летний мальчик выскочил под колеса иномарки
В Мурманской области ищут родственников сержанта, погибшего в бою в марте 1943 года под Новгородом
Полярные Зори зажглись фестивалем света
Житель Апатитов задолжал своему ребенку 113 тысяч рублей
Молодые люди попытались укатить огромный новогодний шар с площади в Полярных Зорях
Правительство Мурманской области третий раз эвакуируют из-за угрозы теракта
В Мурманске подросток украл в баре телефон и перевел с него 70 тысяч рублей