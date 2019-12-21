Аэропорт «Мурманск» обслужил миллионного пассажира

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-21T14:48:36+03:00

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Вот уже который год пассажиропоток в главной воздушной гавани Заполярья неумолимо растет. Еще бы! Ведь Мурманск набирает популярность у туристов со всего света. Только в этом зимнем сезоне в столице Заполярья ожидают больше 450 тысяч гостей. Ну, а пока в аэропорту «Мурманск» обслужили своего первого миллионного пассажира.

Им оказался военнослужащий из Североморска Александр Туманцев, который путешествовал со своей супругой Мариной и не ожидал такого сюрприза.

- Преодоление миллионной отметки – заслуга всех служб, которые работали слаженно и самоотверженно. Думаю, что это только начало и нас ждут новые горизонты, - отметил генеральный директор аэропорта «Мурманск» Руслан Степанец.

Чета Туманцевых получила от авиакомпании S7 Airlines сертификат на премиальный перелет по всей маршрутной сети авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU