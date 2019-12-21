В Кировске сильный снег отменил праздник по случаю открытия горнолыжного сезона
Еще вечером 20 декабря небо над Мурманской областью прояснилось, и столбики термометров уверенно поползли вниз. К ночи 20-градусным мороз сковал аэропорт «Мурманск», а уже утром города региона дружно забыли о стуже – пошел снег.
- В столице Заполярья идет небольшой снежок. Циклон сжалился над Мурманском, и посыпает его по остаточному принципу, на юге области сегодня ожидается сильный снег, - прогнозирует группа «Погода в Мурманске».
Снегопад уже успел коррективы в планы северян. Так, например, из-за него пришлось отменить долгожданный праздник по случаю торжественного открытия горнолыжного сезона, а работу нескольких склонов решено приостановить.
Степень лавинной опасности оценивается как значительная – 3/5 – снежный покров на крутых склонах закреплен либо умеренно, либо слабо. Лишняя осторожность не помешает!
ИСТОЧНИК KP.RU