2019-12-21T14:17:59+03:00
Общество

В Кировске сильный снег отменил праздник по случаю открытия горнолыжного сезона

Циклон накроет лишь юг Кольского полуострова
Елена МОЛОДЦОВА
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Снег помешал спортсменам торжественно открыть горнолыжный сезон. Фото: vk.com/bigwoodСнег помешал спортсменам торжественно открыть горнолыжный сезон. Фото: vk.com/bigwood
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Еще вечером 20 декабря небо над Мурманской областью прояснилось, и столбики термометров уверенно поползли вниз. К ночи 20-градусным мороз сковал аэропорт «Мурманск», а уже утром города региона дружно забыли о стуже – пошел снег.

- В столице Заполярья идет небольшой снежок. Циклон сжалился над Мурманском, и посыпает его по остаточному принципу, на юге области сегодня ожидается сильный снег, - прогнозирует группа «Погода в Мурманске».

Снегопад уже успел коррективы в планы северян. Так, например, из-за него пришлось отменить долгожданный праздник по случаю торжественного открытия горнолыжного сезона, а работу нескольких склонов решено приостановить.

Степень лавинной опасности оценивается как значительная – 3/5 – снежный покров на крутых склонах закреплен либо умеренно, либо слабо. Лишняя осторожность не помешает!

ИСТОЧНИК KP.RU

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