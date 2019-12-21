В Мурманске 10-летний мальчик выскочил под колеса иномарки
Зимние каникулы еще толком не начались, а без происшествий, увы, уже не обошлось. Вечером 20 декабря под колесами иномарки оказался ребенок.
- Авария произошла в 20.20 во дворе дома №4 по улице Бабикова в Мурманске. По предварительной информации, водитель Toyota ехал со стороны улицы Копытова, когда перед ним из-за препятствия выбежал 10-летний мальчик. Ребенок ударился о переднее правое крыло автомобиля, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
Удар оказался довольно сильным, и не осторожному пешеходу понадобилась помощь медиков. Его сначала отвезли для обследования в областную больницу, а оттуда отправили в детскую городскую. Правда, насколько серьезными оказались травмы, не известно. В Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU