2019-12-20T23:32:42+03:00
Общество

В Мурманской области ищут родственников сержанта, погибшего в бою в марте 1943 года под Новгородом

Потомков Иннокентия Шипулина хотят пригласить на захоронение останков защитника Родины
Елена ЧУМАКОВА
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Летом в Новгородской области плодотворно прошли поисковые работы. Фото: Газета "Наш город Заринск"Летом в Новгородской области плодотворно прошли поисковые работы. Фото: Газета "Наш город Заринск"
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Поисковые отряды Мурманской области за 60 лет своей работы увековечили имена более тысячи красноармейцев. Их семьи спустя десятки лет, наконец, узнали, где и как погибли их героические деды и прадеды, и получили уникальную возможность возложить цветы на их могилы. Конечно, такая работа ведется не только в Заполярье, но и в других регионах, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

На днях весточка пришла из Новгородской области, где этим летом были найдены останки Иннокентия Гавриловича Шипулина, и теперь поисковики ищут его родственников.

- Шипулин Иннокентий Гаврилович, сержант, командир отделения 68 гвардейского стрелкового полка 23 гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1922 году в Лузском районе Кировской области. Русский. Призван в РККА Кольским РВК Мурманской области. Погиб в бою 6 марта 1943 года в Новгородской области, - приводят имеющиеся данные в военном комиссариате Мурманской области.

Обнаружили останки Иннокентия Гавриловича в районе деревни Сосновка, что в Старорусском районе. 22 июня 2020 года, в День памяти и скорби, активисты поисковая экспедиция «Долина» захоронят останки сержанта Шипулина на воинском кладбище в Самбатово, что в Поддорском районе Новгородской области. Конечно, было бы замечательно, чтобы на церемонии присутствовали и родственники погибшего защитника Отечества. Связаться с поисковиками можно через отделение по работе с гражданами военного комиссариата Мурманской области по телефону 8(815-2) 45-93-69 доп.475.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Мурманской области ищут родственников сержанта, погибшего в бою в марте 1943 года под Новгородом
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