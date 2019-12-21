Полярные Зори зажглись фестивалем света

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-20T23:00:52+03:00

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Где, как не в Мурманской области должен процветать светодизайн? Здесь, где все города на месяц погружаются в полярную ночь, почему-то практически не развито это направление. Чтобы исправить ситуацию в Полярные Зори приехал международный конгресс по светодизайну.

К слову, фестиваль попал впервые за полярный круг и буквально закружил северян игровыми программами, мастер-классами и увлекательными лекциями. Но самое удивительное – на несколько дней, с 21 по 22 декабря Полярные Зори превратятся в уникальную световую выставку под открытым небом. Вас ждет 26 световых инсталляций, катание на светящихся ватрушках и многое-многое другое.

- Организаторы единогласно решили, что все образовательные лекции должны проходить в открытом формате и быть доступны всем желающим, - сообщает группа «Фестиваль света «Полярные Зори».

А послушать будет о чем. Так, например, специалист в области планирования городского освещения из Финляндии Аннукка Ларсен расскажет, как при планировании образа ночного города использовать рекламные щиты, подсветку зданий, освещение дороги и улиц. Участник ассоциации IALD Йохан Моритц из Швеции попытается донести до северян, что работа светового дизайнера – это крайне важный кропотливый ежедневный труд. А итальянский светодизайнер Элеттра Бордонаро поднимет тему городского освещения и социального неравенства.

Будет интересно! Не пропустите! Подробнее о программе фестиваля можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU