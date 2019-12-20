Житель Апатитов задолжал своему ребенку 113 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-20T18:58:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Северяне нередко грешат неуплатой алиментов. К октябрю долг жителей Мурманской области за 2019 год перед своими детьми составил 4 миллиарда рублей. Но к Новому году цифра, к сожалению, только растет. Апатитский городской суд вынес приговор в виде лишения свободы 47-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют по первой части статьи 157 УК РФ "Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершение неоднократно". С 15 октября 2018 года по 30 июля 2019 года апатитчанин не посчитал необходимым зарабатывать деньги, хотя не страдал препятствующих работе заболеваниями, не значился в списках Центра занятости. Соответственно алименты северянин не платил и задолжал своему ребенку около 113 тысяч рублей. Ранее его привлекали за подобные действия. - Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU