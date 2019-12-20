2019-12-20T18:11:04+03:00
Происшествия

Молодые люди попытались укатить огромный новогодний шар с площади в Полярных Зорях

Однако шалость местным хулиганам не удалась [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Вандалы не думали, что попадут в объектив видеокамеры. Фото: vk.com/polyarniezoriВандалы не думали, что попадут в объектив видеокамеры. Фото: vk.com/polyarniezori
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Что только не удумает молодежь, решив развлечься по пьяни. На этот раз свои зимние будни ребята из Полярных Зорь решили разбавить кражей. 18 декабря пятеро молодых северян увидели на городской площади новогоднюю инсталляцию – большой светящийся шар, и захотели забрать его себе. Они были не в курсе, что их снимает видеокамера.

Пока хулиганы пытались укатить арт-объект, конструкция погасла, и те бросили свою затею. Но спустя некоторое время все же вернулись обратно и опять попробовали утащить тяжелый праздничный шар. Попытка номер два также не удалась, и они разбежались. Полицейские уже нашли и задержали одного из вандалов, остальных ищут.

- Сейчас установлен один участник происшествия, ему 22 года. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением. Металлическую конструкцию он вместе со своими приятелями повредил незначительно. Уже составлен акт по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Злоумышленникам грозит штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток, - рассказал «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев

Хулиганы пытаются укатить новогоднюю инсталляцию.Автор: vk.com/relant_pz

ИСТОЧНИК KP.RU

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