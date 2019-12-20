2019-12-20T14:40:14+03:00
Происшествия

В Мурманске подросток украл в баре телефон и перевел с него 70 тысяч рублей

Деньги удалось похитить с помощью мобильного приложения
Лидия АРСТОВА
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Подросток совершил сразу две кражи в один день.Подросток совершил сразу две кражи в один день.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Потерять телефон в общественном месте - фобия человека XXI века. Важен чаще не кусочек пластика, а информация, которая содержится в его микросхемах. Сейчас же сложно представить человека, у которого к мобильному не привязана банковская карта. Правда не всегда развитие технического прогресса может обрадовать обывателя. Так, следственный отдел по городу Мурманску завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Подростка обвиняют по статье 158 УК РФ "Кража" и по части третьей той же статьи "Кража, совершенная с банковского счета".

7 сентября молодой человек в одном из баров Мурманска украл телефон стоимостью 35 тысяч рублей. С помощью мобильного приложения он перевел с привязанной к устройству карты потерпевшего на свой счет 70 тысяч рублей. В тот же день северянин потратил деньги по своему усмотрению. Молодой человек признал вину и выплатил потерпевшему полную сумму. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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