В Мурманске 10-летний мальчик, который живет в доме без воды и с выгребной ямой, попросил квартиру у губернатора

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-20T10:04:08+03:00

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Страницы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в социальных сетях - это настоящая жалобная книга. О чем только северяне не просят главу региона. Одни сетуют на заваленные снегом дворы, другие на дороги, третьих не устраивает уровень зарплат.

А на днях на странице Андрея Владимировича в "ВКонтакте" написал мальчик Максим Камо. Его рассказ не может оставить равнодушным. Мы даже не стали исправлять его детские ошибки и приводим текст обращения без изменений.

- Мне 10 лет. Мы живем с мамой в двоем г. Мурманск ул. Пригородная 18/А кв.6. Это деревянный дом без горячой холодной воды, канализация выгрибная яма. Наш дом на раселении, все соседи получили хорошие квартиры,только нам с мамой нечего не дают. Можно нам получить быстрее квартиру и желательно рядом с первой школой я там учусь. Сам устал без воды постоянно запохи от каналезации и очень далеко добирается до школы номер 1. Помогите пожалуйста нам с мамой получить квартиру! - написал Максим.

Согласно сайту "Реформа ЖКХ", дом №18 на улице Подгорная был признан аварийным из-за физического износа, ведь построили его еще в 1955 году. Расселение должно закончится до конца этого года, а в 2025 году - снести. Прописаны в ветхой двухэтажке 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU