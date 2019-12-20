2019-12-20T10:04:08+03:00
Общество

В Мурманске 10-летний мальчик, который живет в доме без воды и с выгребной ямой, попросил квартиру у губернатора

Старое здание находится на расселении
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Двухэтажку №18 на улице Пригородная в Мурманске построили в 1955 году. Фото: www.reformagkh.ruДвухэтажку №18 на улице Пригородная в Мурманске построили в 1955 году. Фото: www.reformagkh.ru
Изменить размер текста:

Страницы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в социальных сетях - это настоящая жалобная книга. О чем только северяне не просят главу региона. Одни сетуют на заваленные снегом дворы, другие на дороги, третьих не устраивает уровень зарплат.

А на днях на странице Андрея Владимировича в "ВКонтакте" написал мальчик Максим Камо. Его рассказ не может оставить равнодушным. Мы даже не стали исправлять его детские ошибки и приводим текст обращения без изменений.

- Мне 10 лет. Мы живем с мамой в двоем г. Мурманск ул. Пригородная 18/А кв.6. Это деревянный дом без горячой холодной воды, канализация выгрибная яма. Наш дом на раселении, все соседи получили хорошие квартиры,только нам с мамой нечего не дают. Можно нам получить быстрее квартиру и желательно рядом с первой школой я там учусь. Сам устал без воды постоянно запохи от каналезации и очень далеко добирается до школы номер 1. Помогите пожалуйста нам с мамой получить квартиру! - написал Максим.

Согласно сайту "Реформа ЖКХ", дом №18 на улице Подгорная был признан аварийным из-за физического износа, ведь построили его еще в 1955 году. Расселение должно закончится до конца этого года, а в 2025 году - снести. Прописаны в ветхой двухэтажке 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Апатитах останется всего один муниципальный маршрут
В Мурманске 10-летний мальчик, который живет в доме без воды и с выгребной ямой, попросил квартиру у губернатора
В аптеки и больницы Мурманска не попасть инвалидам
Пара из Заполярного хранила в квартире 18 граммов героина
Пожар в Шереметьево в самолете Москва-Мурманск стал одним из самых популярных запросов в "Яндекс"
В Кандалакше собирают деньги на памятник Феодориту Кольскому
Закончить реконструкцию сквера у памятника Кирову в Мурманске в срок помешала поставка материалов
В Мончегорске слепили трехметровый символ года
Из Мурманской области в правительство РФ ушло ходатайство о "полярках" для молодых работников
Росстат: Меньше всех в России работают женщины в Мурманской области
Один из виновников гибели буровой "Кольская" получил условно-досрочное освобождение из колонии
Стало известно новое место работы бывшего министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского
Минздрав Мурманской области не нашел снега в палатах инфекционной больницы
Главой комитета госфинконтроля Мурманской области стала Анна Уварова
Два года спустя пресс-конференции с Владимиром Путиным, где прозвучал вопрос о бедах рыбной отрасли Мурманской области
Источник: ремонт сгоревшего "Адмирала Кузнецова" будет стоить столько же, сколько сам авианосец
В Мурманске жизнь четырехлетней девочке, упавшей из окна на девятом этаже, спасли стройматериалы
В новом выпуске шоу "вДудь" Териберку сравнили с Бангкоком
Второго погибшего в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" похоронят в Санкт-Петербурге