Пара из Заполярного хранила в квартире 18 граммов героина

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-20T09:07:31+03:00

Кроме того, у мужчины и женщины нашли контейнер с наркотиками, шприцы и весы

Изменить размер текста: A A

Трагичная история самой скандальной пары 70-х Сида и Нэнси кажется вам привлекательной? На вкус и цвет товарища нет, но совсем не стоит повторять их участь. Подобную «романтику» испытали жители Заполярного.

Наркополицейские узнали, что северяне причастны к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители задержали с поличным 39-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. В квартире злоумышленников нашли свертки и контейнер с запрещенным веществом, а также электронные весы и шприцы.

- В результате проведенного исследования экспертом-криминалистом установлено, что задержанные хранили наркотическое средство – героин, общей массой свыше 18 граммов, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники полиции установили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков безработный житель Заполярного вместе со своей знакомой решил сбывать в Печенгском районе запрещенные вещества.

В настоящий момент возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и 228 УК РФ «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU