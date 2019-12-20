Пожар в Шереметьево в самолете Москва-Мурманск стал одним из самых популярных запросов в "Яндекс"

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-20T08:48:07+03:00

Больше россиян интересовали только выборы на Украине, пожар в Соборе Парижской Богоматери и митинги в Москве

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Авиакатастрофа, случившаяся 5 мая этого года в Шереметьево, потрясла северян. Напомним: через несколько минут после взлета самолет Москва-Мурманск компании "Аэрофлот" ушел на вынужденную посадку, а при соприкосновении с землей загорелся. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.

Расследование обстоятельств ЧП идет до сих пор. Вину за случившееся возложили на командира воздушного судна Дениса Евдокимова.

Северяне следили за всеми новостями, которые касались авиакатастрофы, и до сих пор ищут детали через поисковики. Как показало исследование "Яндекса", пожар в Шереметьево стал одним из главных запросов год - тема расположилась на четвертом месте. На первом - выборы на Украине, на втором - пожар в соборе Парижской Богоматери, на третьем - митинги и протестное голосование в Москве.

В Топ-10 также вошли ажиотаж вокруг "Зоны 51", переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров, дело Ивана Голунова.

ИСТОЧНИК KP.RU