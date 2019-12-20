2019-12-20T08:48:07+03:00
Общество

Пожар в Шереметьево в самолете Москва-Мурманск стал одним из самых популярных запросов в "Яндекс"

Больше россиян интересовали только выборы на Украине, пожар в Соборе Парижской Богоматери и митинги в Москве
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Новости о трагедии в Шереметьево очень интересовали россиян. Фото: архив "КП"Новости о трагедии в Шереметьево очень интересовали россиян. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авиакатастрофа, случившаяся 5 мая этого года в Шереметьево, потрясла северян. Напомним: через несколько минут после взлета самолет Москва-Мурманск компании "Аэрофлот" ушел на вынужденную посадку, а при соприкосновении с землей загорелся. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.

Расследование обстоятельств ЧП идет до сих пор. Вину за случившееся возложили на командира воздушного судна Дениса Евдокимова.

Северяне следили за всеми новостями, которые касались авиакатастрофы, и до сих пор ищут детали через поисковики. Как показало исследование "Яндекса", пожар в Шереметьево стал одним из главных запросов год - тема расположилась на четвертом месте. На первом - выборы на Украине, на втором - пожар в соборе Парижской Богоматери, на третьем - митинги и протестное голосование в Москве.

В Топ-10 также вошли ажиотаж вокруг "Зоны 51", переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров, дело Ивана Голунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Апатитах останется всего один муниципальный маршрут
В Мурманске 10-летний мальчик, который живет в доме без воды и с выгребной ямой, попросил квартиру у губернатора
В аптеки и больницы Мурманска не попасть инвалидам
Пара из Заполярного хранила в квартире 18 граммов героина
Пожар в Шереметьево в самолете Москва-Мурманск стал одним из самых популярных запросов в "Яндекс"
В Кандалакше собирают деньги на памятник Феодориту Кольскому
Закончить реконструкцию сквера у памятника Кирову в Мурманске в срок помешала поставка материалов
В Мончегорске слепили трехметровый символ года
Из Мурманской области в правительство РФ ушло ходатайство о "полярках" для молодых работников
Росстат: Меньше всех в России работают женщины в Мурманской области
Один из виновников гибели буровой "Кольская" получил условно-досрочное освобождение из колонии
Стало известно новое место работы бывшего министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского
Минздрав Мурманской области не нашел снега в палатах инфекционной больницы
Главой комитета госфинконтроля Мурманской области стала Анна Уварова
Два года спустя пресс-конференции с Владимиром Путиным, где прозвучал вопрос о бедах рыбной отрасли Мурманской области
Источник: ремонт сгоревшего "Адмирала Кузнецова" будет стоить столько же, сколько сам авианосец
В Мурманске жизнь четырехлетней девочке, упавшей из окна на девятом этаже, спасли стройматериалы
В новом выпуске шоу "вДудь" Териберку сравнили с Бангкоком
Второго погибшего в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" похоронят в Санкт-Петербурге