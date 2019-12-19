2019-12-19T17:21:11+03:00
Общество

В Мончегорске слепили трехметровый символ года

Местная детвора уже полюбила очаровательную Крысу
Елена МОЛОДЦОВА
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Местные жители уже полюбили снежную Крысу. Фото: Администрация МончегорскаМестные жители уже полюбили снежную Крысу. Фото: Администрация Мончегорска
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Вот уже больше пяти лет за пару недель до главного праздника страны на площади в Мончегорске вырастает снежный символ наступающего года. Напомним: в 2018-м ее украсил полуторатонный Кабан, а до этого были Обезьяна, Петух и другие животные. В этот раз вполне ожидаемо на площадь прибежала очаровательная Крыса с орехом в лапках.

- Наша договоренность с администрацией города продолжается. По традиции, на создание символа года ушло около недели. Сначала сотрудники сделали опалубку и засыпали в нее снег, который хорошо утрамбовали и пролили водой. Следующие три дня автор всех символов года из снега – электрогазосварщик 5 разряда с художественным образованием Илья Солтан – с помощью обычной лопаты, кирки и ножовки вырезал силуэт мышки, - рассказывает Леонид Лялюшкин, начальник управления по эффективности "Печенгастрой".

Кстати, Крыса вышла знатной: три места в высоту и еще два в обхвате. Увы, погода немного подвела – из-за оттепели краска чуть потекла. Но этот недостаток удалось исправить как только подморозило.

- Ребятишки уже облюбовали нашу красавицу – излазили и исползали ее вдоль и поперек. Небольшие механические повреждения уже видны внизу. Однако, как показывает опыт, символ года всегда выдерживает натиск своих поклонников, - отмечает собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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