2019-12-19T14:38:02+03:00
Общество

Один из виновников гибели буровой "Кольская" получил условно-досрочное освобождение из колонии

Второй обвиненный тоже подавал ходатайство, но получил отказ
Мария ПАШЕНКОВА
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Борис Лихван смог получить УДО, а вот Леонид Брдзиловский - нет.Борис Лихван смог получить УДО, а вот Леонид Брдзиловский - нет.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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В мае 2017 года Первомайский суд Мурманска вынес приговор по громкому делу о крушении в Охотском море буровой "Кольская". Напомним: погибли и пропали без вести 53 человека.

Виновными в трагедии признали двух человек: Бориса Лихвана (бывшего исполняющего обязанности заместителя генерального директора АМНГР) и Леонида Брдзиловского (бывшего исполняющего обязанности главного инженера АМНГР). Каждый получил по 6 лет колонии-поселения. Оба пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

И вот в дни, когда северяне со скорбью отметили 8 лет с момента трагедии, стало известно, что и Лихван, и Брдзиловский подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Дело Лихвана рассмотрел Оленегорский суд 9 декабря. И удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ. А вот Скопинский районный суд Рязанской области отказал Брдзиловскому в УДО. Стоит отметить, что не все родственники погибших и пропавших моряков увидели вину этих бывших руководителей.

Напомним: ранее из колонии досрочно вышли бывший спикер Мурманской областной Думы Василий Шамбир и экс-заместитель губернатора Игорь Бабенко. А вот энергомаганту Геннадию Шубину это сделать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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