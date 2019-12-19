Росстат: Меньше всех в России работают женщины в Мурманской области

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-19T15:40:18+03:00

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Наверное, далеко не все представительницы прекрасной половины населения Кольского полуострова согласятся с выводами Росстата. Однако статистика, как известно, объективна и субъективных эмоций в свои данные не допускает.

- Безусловным лидером, согласно данным Росстата, в рейтинге регионов, где женщины работают больше всего, стала Калининградская область. Там дамы трудятся 38,2 часов в неделю. Не намного меньше трудятся представительницы Еврейской автономной и Воронежской областей – 37,9 часов в неделю, - приводит факты ведомства портал News.ru

Статистика неумолима - мурманчанки трудятся меньше всех. Фото: Ростат

Однако мурманчанкам далеко не то что до тройки лидеров этого рейтингов, но и даже до Топ-10. Ведь они трудятся меньше всех в стране – 28,7 часов в неделю, поскольку живут на Крайнем Север и имеют соответствующие льготы. Вместе с ними работают меньше всех в стране также жительницы Ненецкого автономного округа – 29,6 часов в неделю и Алтая – 29,7 часов в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU