2019-12-19T14:10:04+03:00
Политика

Стало известно новое место работы бывшего министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского

Как и обещал экс-глава ведомства Мурманской области, он остался в коммунальной отрасли
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Владимир Гноевский сменил кресло министра на работу в теплоснабжающей компании. Фото: правительство Мурманской областиВладимир Гноевский сменил кресло министра на работу в теплоснабжающей компании. Фото: правительство Мурманской области
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Министра энергетики ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского называли одним из главных кандидатов на вылет, когда руководить регионом стал Андрей Чибис, а не Марина Ковтун. Главе ведомства не повезло: новый губернатор прибыл в Заполярье весной, когда в городах накопились проблемы со снегом и наледью.

Но как бы не пророчили Владимиру Николаевичу отставку, он смог усидеть в своем кресле до выборов и формирования нового состава областного правительства. А потом... сам принял решение уйти. Как пояснил тогда Андрей Чибис, Гноевский не захотел больше быть руководителем, но покидать отрасль не решился. Последним рабочим днем министра стало 27 ноября.

Сейчас эти слова подтвердились. Как стало известно "КП", Владимир Николаевич теперь работает в "Мурманэнергосбыте" как начальник департамента обеспечения производства.

Напомним: министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области сейчас возглавляет Дмитрий Латышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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