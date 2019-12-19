Минздрав Мурманской области не нашел снега в палатах инфекционной больницы
Зима в Мурманской области не перешла еще через свой экватор, но успела испытать северян и морозами, и оттепелью, и снегопадами. С такими капризами хочется, чтобы в домах было комфортно. Причем речь не только о жилых зданиях, но и социальных объектах.
Пациенты инфекционной больницы пожаловались в соцсетях, что комфорта не видят.
- На Полухина, 7 очень-очень холодно! В палате лежит снег! И как врачи хотят, чтобы больные выздоравливали? Нос холодный, как на улице! - написала в группе "Мурманск" пользователь с ником Jenny Jons.
В качестве доказательства она опубликовала фотографию, на которой видно, как на полу действительно лежит снег. Правда, руководство больницы нарушений не нашло.
- По факту публикации в социальных сетях сотрудники учреждения незамедлительно организовали проверку температурного режима во всех палатах специализированного центра инфекционных заболеваний. На ее момент нарушений температурного режима в палатах установлено не было. При возникновении вопросов, связанных с условиями пребывания в учреждении, рекомендуем сразу обращаться на медицинский пост, - сообщили в областной больнице Им. П.А. Баяндина.
Официальный ответ из минздрава Мурманской области почти слово в слово дублирует рапорт областной больницы.
- По факту снега в палатах сотрудниками учреждения незамедлительно была организована проверка температурного режима во всех палатах специализированного центра инфекционных заболеваний. На момент проведения проверки нарушений температурного режима в палатах установлено не было, - сообщил "КП" министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
ИСТОЧНИК KP.RU