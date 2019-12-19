Минздрав Мурманской области не нашел снега в палатах инфекционной больницы

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-19T13:35:28+03:00

Пациенты инфекционной больницы пожаловались на холод и снег в палатах. Фото: vk.com/murmanskgroup

А больные пожаловались на холод в палатах

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Зима в Мурманской области не перешла еще через свой экватор, но успела испытать северян и морозами, и оттепелью, и снегопадами. С такими капризами хочется, чтобы в домах было комфортно. Причем речь не только о жилых зданиях, но и социальных объектах.

Пациенты инфекционной больницы пожаловались в соцсетях, что комфорта не видят.

- На Полухина, 7 очень-очень холодно! В палате лежит снег! И как врачи хотят, чтобы больные выздоравливали? Нос холодный, как на улице! - написала в группе "Мурманск" пользователь с ником Jenny Jons.

В качестве доказательства она опубликовала фотографию, на которой видно, как на полу действительно лежит снег. Правда, руководство больницы нарушений не нашло.

- По факту публикации в социальных сетях сотрудники учреждения незамедлительно организовали проверку температурного режима во всех палатах специализированного центра инфекционных заболеваний. На ее момент нарушений температурного режима в палатах установлено не было. При возникновении вопросов, связанных с условиями пребывания в учреждении, рекомендуем сразу обращаться на медицинский пост, - сообщили в областной больнице Им. П.А. Баяндина.

Официальный ответ из минздрава Мурманской области почти слово в слово дублирует рапорт областной больницы.

- По факту снега в палатах сотрудниками учреждения незамедлительно была организована проверка температурного режима во всех палатах специализированного центра инфекционных заболеваний. На момент проведения проверки нарушений температурного режима в палатах установлено не было, - сообщил "КП" министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

ИСТОЧНИК KP.RU