2019-12-19T15:12:01+03:00
Общество

Два года спустя пресс-конференции с Владимиром Путиным, где прозвучал вопрос о бедах рыбной отрасли Мурманской области

В Териберке закрылась рыбоперерабатывающая фабрика, а в Мурманске открылись сразу два завода
Елена ЧУМАКОВА
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Заводов в Мурманске стало больше, а сырье везти будут с Дальнего Востока.Заводов в Мурманске стало больше, а сырье везти будут с Дальнего Востока.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В эти минуты журналисты со всей России собрались в Москве, чтобы задать главные вопросы президенту Владимиру Путину и получить на них ответы. Есть среди представителей СМИ и мурманчане, получат ли наши земляки право голоса, узнаем совсем скоро. А пока вспомним, как это было два года назад.

В декабре 2017 года на традиционную пресс-конференцию главы государства под видом журналиста попал рыбопромышленник из Мурманска Михаил Зуб, который честно признался в своем обмане и передал Владимиру Путину документ из 400 страниц, в котором описывалась суть проблем рыбопромышленников Севера. Что изменилось с тех пор?

Движение в рыбной отрасли, безусловно, началось. По крайней мере, с легкой руки нового губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на Кольский полуостров зачастили представители Росрыболовства. В ходе долгих переговоров решено сократить сроки обслуживания судов в порту Мурманск вдвое и работать по принципу «единого окна», тем самым став более конкурентно способными хотя бы с теми же норвежцами. Кроме того, в ведомстве пообещали подвигать незаходные суда разгружаться в России и в частности в Мурманске.

Правда, эти и другие изменения не спасли от закрытия рыбоперерабатывающую фабрику в Териберке, перенастроить работу которой за четыре года так и не удалось. Зато в самой столице Заполярья открыли новый завод «Русская треска», а в ближайшее время обещают достроить и еще один - «Русская пикша». Вдвоем они будут производить порядка 75 тонн замороженного филе, стейков и фарша в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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