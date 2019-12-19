2019-12-19T11:40:33+03:00
Происшествия

Источник: ремонт сгоревшего "Адмирала Кузнецова" будет стоить столько же, сколько сам авианосец

Работы оценили в 95 миллиардов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Ремонт авианосца продолжится, несмотря на пожар.Ремонт авианосца продолжится, несмотря на пожар.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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12 декабря на крейсере "Адмирал Кузнецов", что стоит у 35 СРЗ на ремонте, случился пожар, который унес жизни двух человек, а 14 пострадали.

В Минобороны заявили, что ремонт авианосца продолжится, несмотря на случившееся. Хоть срок может затянуться.

Как сообщил "КП" информированный источник, главнокомандующий Военно-Морским флотом Российской Федерации Николай Евменов провел встречу по ремонту "Адмирала Кузнецова". Бывший главный по Северному флоту был очень недоволен тем, что услышал.

- Стоимость ремонт крейсера после пожара оценили в 95 миллиардов рублей. При том, что стоимость самого "Адмирала Кузнецова" в нынешнем состоянии - 110 миллиардов рублей, - пояснил источник "КП".

Несмотря на такое соотношение сумм, решение о ремонте и модернизации остается неизменным - авианосец хотят все равно оставить в строю Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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