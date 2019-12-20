В 2020 году в Апатитах останется всего один муниципальный маршрут

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-20T12:35:33+03:00

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Сложно найти муниципалитет Мурманской области, где не было проблем с пассажирскими перевозками. Но Апатиты точно претендуют на звание города, где ситуация особенно обострилась.

Здесь с 1 января больше не будут ходить некоторые автобусы. Точнее, из муниципальных останется только один. В частности, уберут маршруты №6, №8, №11 и №12. Первый курсировал от городского кладбища до поселка Тик-Губа, второй ездил до железнодорожной станции «Апатиты-1», третий и четвертый – до Хлебозавода. Вместо них администрация города решила ввести другие муниципальные маршруты.

- С 1 января 2020 года устанавливается новый регулярный маршрут на территории Апатитов - № 10, который будет следовать по пути «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко - ж/д ст. Апатиты-1 – ул. Гладышева». Стоимость одной поездки составит 33 рубля. Все автобусные проездные билеты будут действительны, - отмечают в городской мэрии.

Появится и другой автобус - № 5-К. Он станет курсировать по маршруту: «н. п. Тик – Губа - ж/д станция Апатиты-1 – МОПБ – городское кладбище – н. п. Тик – Губа». Стоимость одной поездки установит перевозчик, которого определят 30 декабря. Автобусные проездные билеты здесь будут недействительны, оплачивать проезд можно будет только наличными.

С более подробной информацией о транспортных изменениях можно ознакомиться на официальном сайте администрации Апатитов.

Жители города воспринимают "реформу" со скепсисом. Ведь муниципальный маршрут будет ходить по очень длинному маршруту, а, значит, для местных это потеря времени. Да и пока не ясно, достаточно ли автобусов будет работать на линии.

ИСТОЧНИК KP.RU