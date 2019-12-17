2019-12-17T13:37:57+03:00
Общество

«Подари праздник!»: В отделении паллиативной помощи в Коле собирают мандарины для своих пациентов

Фрукты просят приносить ближе к Новому году
Елена МОЛОДЦОВА
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Мандарины принесут счастье тем, кому приходится встречать свой последний Новый год.Мандарины принесут счастье тем, кому приходится встречать свой последний Новый год.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Некоторые из пациентов отделения паллиативной помощи в Кольской больнице встречают, возможно, свой последний Новый год. Увы, болезнь оставила им мало шансов на жизнь. Персонал стремится сделать все, чтобы поддержать их в этой непростой ситуации и создать домашние условия. Однако для настоящей предновогодней атмосферы в отделении не хватает запаха мандаринов.

- На мой призыв уже откликнулись добрые люди, которые подарили около 15 килограммов мандаринов. Пока этого достаточно, но только пока. Новые партии экзотических фруктов лучше принести на следующей неделе ближе к Новому году, - говорит заведующий отделением паллиативной помощи Кольской ЦРБ Валерий Карташов.

Полкило или чуть больше ароматного рыжего счастья ждут по адресу Кола, переулок Островский, 11 - хирургический корпус (серое 4-этажное здание) 2 этаж (стеклянная дверь). О своем визите персонал лучше предупредить по телефону 8-929-18-38-223.

Кстати, делиться предновогодним настроением в виде мандаринов можно не только в Коле. Они принесут радость и подопечным отделения паллиативной помощи Апатитско-Кировской больницы, которое находится по адресу Кировск, проспект Ленина, 26б, и пациентам в отделениях сестринского ухода в Апатитах на улице Жемчужной, 54а и Верхнетуломском на улице Лесной, 7. Делать добро просто!

ИСТОЧНИК KP.RU

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