В Мурманске жильцы сами расчистили дорогу перед мусоровозом

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-17T14:43:39+03:00

А на улице Маклакова горожанам пришлось за свой счет нанимать трактор, чтобы выбраться из снежного плена

Изменить размер текста: A A

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Даже если выбираться приходится не из воды, а из снега. Поэтому одни вызывают на подмогу трактор, а другие берутся за лопаты.

- Двор дома 17 на улице Маклакова – городские службы справляются со своей работой, заваливая двор снежными глыбами, а жители дома за свой счет вызывают трактор и чистят свой двор! – поделился своей историей Андрей Смелов.

Жильцы дома №12 по улице Новое Плато оказались не столь богаты, поэтому не стали утруждаться сбором денег на технику, а взялись за лопаты.

- Они расчищают многосантиметровый слой снега, чтобы у мусоровоза, который уже три дня не может вывезти мусор с контейнерной площадки, появилась возможность заехать во двор, - сообщила о трудовом подвиге северян группа «Уютное Заполярье». – Представители управляющей компании «Заполярье сервис», обслуживающей этот дом, видимо, не слышали о том, что зимой необходимо осуществлять очистку придомовых территорий от снега.

Подписчики опознали в участнике снежного субботника директора одного из заводов города Сергея Панчина, которому статус не помешал взять в руки лопату. В итоге мусоровоз пробрался во двор дома №12 по улице Новое Плато и выполнил свою работу. Вот только за что собственники квартир платят деньги управляющей компании, не совсем понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU