В Мурманске жильцы сами расчистили дорогу перед мусоровозом
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Даже если выбираться приходится не из воды, а из снега. Поэтому одни вызывают на подмогу трактор, а другие берутся за лопаты.
- Двор дома 17 на улице Маклакова – городские службы справляются со своей работой, заваливая двор снежными глыбами, а жители дома за свой счет вызывают трактор и чистят свой двор! – поделился своей историей Андрей Смелов.
Жильцы дома №12 по улице Новое Плато оказались не столь богаты, поэтому не стали утруждаться сбором денег на технику, а взялись за лопаты.
- Они расчищают многосантиметровый слой снега, чтобы у мусоровоза, который уже три дня не может вывезти мусор с контейнерной площадки, появилась возможность заехать во двор, - сообщила о трудовом подвиге северян группа «Уютное Заполярье». – Представители управляющей компании «Заполярье сервис», обслуживающей этот дом, видимо, не слышали о том, что зимой необходимо осуществлять очистку придомовых территорий от снега.
Подписчики опознали в участнике снежного субботника директора одного из заводов города Сергея Панчина, которому статус не помешал взять в руки лопату. В итоге мусоровоз пробрался во двор дома №12 по улице Новое Плато и выполнил свою работу. Вот только за что собственники квартир платят деньги управляющей компании, не совсем понятно.
ИСТОЧНИК KP.RU