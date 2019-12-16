2019-12-16T11:44:16+03:00
Общество

«К праздникам не готовы»: В Мурманской области нашли 481 нарушение в местах массового пребывания детей

В Домах культуры по всей области беда с путями эвакуации и огнетушителями
Елена ЧУМАКОВА
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Учреждениям, где пройдут новогодние елки, должны внимательнее отнестись к вопросам безопасности.Учреждениям, где пройдут новогодние елки, должны внимательнее отнестись к вопросам безопасности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Последняя неделя, и ребятишек Кольского полуострова закрутит чреда новогодних праздников, елок, увлекательных экскурсий и неповторимых встреч со сказкой. Но вот беда! Готовы ли учреждения культуры к горячей поре? Если брать программу мероприятий, то тут никаких сомнений быть не может. Но речь идет не о сценариях и костюмах, а о безопасности!

- Сейчас мы проводим внезапные проверки мест с массовым пребывания людей, в том числе и детей. В Мурманской области 777 объектов, где планируется проведение мероприятий для подрастающего поколения. Уже проведены проверки на 93 объектах, найдено 481 одно нарушение требований пожарной безопасности, - доложил вице-губернатор Мурманской области Александр Хомяков.

Только в столице Заполярья надзорные органы провели 31 проверку и нашли 150 недочетов. К слову, аналогичная ситуация и в других муниципалитетах, разнятся только цифры. В основном речь идет о загроможденных путях эвакуации и недостаточном количестве огнетушителей.

Среди проштрафившихся учреждений: ДК Первомайский в Мурманске, Апатитский и Мончегорский Дворцы культуры, ДК в Умбе, Дворец культуры в Ковдоре и Центр культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске. Как выяснилось, главы большинства муниципалитетов об этом ни сном, ни духом. Но обещали разобраться и срочно все устранить.

- Нас проверяют не только МЧС и прокуратура, но ФСБ. Недавно в темноте пакет за елку подбросили. В течение 10 минут никто не отреагировал. Получили предписание, - сетует глава Оленегорска Олег Самарский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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