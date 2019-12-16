В Мурманской области старший сержант испортил свой военный билет, а затем инсценировал его кражу

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-16T09:40:51+03:00

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Старший сержант из войсковой части №06351в Сафоново хотел избежать одних неприятных для себя последствий, а получил проблемы гораздо хуже.

Мужчина испортил свой военный билет. Зная, что это вызовет недовольство у начальства и может обернуться препятствиями по службе, он решил разыграть кражу. Для этого старший сержант разбил стекло своей машины - якобы злоумышленники похитили из нее документы. А затем пришел в полицию по ЗАТО Североморску и Островному.

- Военнослужащий обратился к сотрудникам правоохранительных органов с заведомо ложным письменным заявлением о краже из его автомобиля. Сообщил, что злоумышленники проникли в машину через разбитое стекло и украли принадлежащуюему сумку с деньгами и вышеназванным личным документом, а также видеорегистратор, - сообщил старший помощник руководителя ВСУ СК России по Северному флоту Александр Жуков.

Против старшего сержанта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Североморский гарнизонный военный суд признал его виновным, однако с учетом явки с повинной и наличия на иждивении малолетнего ребенка смягчил приговор. Северянину назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU