2019-12-16T09:40:51+03:00
Происшествия

В Мурманской области старший сержант испортил свой военный билет, а затем инсценировал его кражу

Военнослужащий боялся, что из-за документа получит проблемы по службе
Ника СВЕТЛОВА
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Старший сержант боялся, что его накажут за испорченные военный билет.Старший сержант боялся, что его накажут за испорченные военный билет.Фото: Александр ГЛУЗ
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Старший сержант из войсковой части №06351в Сафоново хотел избежать одних неприятных для себя последствий, а получил проблемы гораздо хуже.

Мужчина испортил свой военный билет. Зная, что это вызовет недовольство у начальства и может обернуться препятствиями по службе, он решил разыграть кражу. Для этого старший сержант разбил стекло своей машины - якобы злоумышленники похитили из нее документы. А затем пришел в полицию по ЗАТО Североморску и Островному.

- Военнослужащий обратился к сотрудникам правоохранительных органов с заведомо ложным письменным заявлением о краже из его автомобиля. Сообщил, что злоумышленники проникли в машину через разбитое стекло и украли принадлежащуюему сумку с деньгами и вышеназванным личным документом, а также видеорегистратор, - сообщил старший помощник руководителя ВСУ СК России по Северному флоту Александр Жуков.

Против старшего сержанта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Североморский гарнизонный военный суд признал его виновным, однако с учетом явки с повинной и наличия на иждивении малолетнего ребенка смягчил приговор. Северянину назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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