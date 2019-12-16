2019-12-16T08:22:20+03:00
Общество

Мурманчане повесили во дворе с неубранным снегом плакат "Только 4х4" и заставили УК сделать уборку

Возмущение северян заметили даже в мэрии
Мария ПАШЕНКОВА
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Пишите, друзья, плакаты - они помогают! Фото: vk.com/murmansk_dtpПишите, друзья, плакаты - они помогают! Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Как резонно отметил на прошедшей в субботу встрече с главами муниципалитетов и управляющих компаний глава Мурманской области Андрей Чибис, 90% жалоб от северян на не чищенные от снега дворы и проезды - камень в огород "управляшек".

Яркий тому пример - улица Аскольдовцев в Мурманске. Живущие здесь северяне так устали ходить и ездить по каше, что повесили плакат с надписью "Только 4х4. #Севжилсервис #Насевере жить".

И это выстрелило! Видимо, в УК не захотели накануне оперативного совещания в правительстве региона гневить губернатора, а глава администрации Ленинского округа побоялся повторить судьбу коллеги из Октябрьского, которого сняли с должности из-за снега. Поэтому во двор срочно пригнали трактор. После об уборке отрапортовали в мэрии.

После того, как информация об улице Аскольдовцев попала в соцсети, сюда срочно пригнали трактор. Фото: администрация Мурманска

После того, как информация об улице Аскольдовцев попала в соцсети, сюда срочно пригнали трактор. Фото: администрация Мурманска

- В социальных сетях появилась фотография импровизированного знака для автомобилистов, который вывесили мурманчане во дворе дома 31 корпус 1 по улице Аскольдовцев, находящемся под управлением компании "Севжилсервис". Управление Ленинского округа провело проверку данной информации. По результатам проведенной специалистами работы, УК "Севжилсервис" выполнила очистку дворовой территории, - пояснили в администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

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