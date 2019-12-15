2019-12-15T17:38:43+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригрозил управляющим компаниям, которые не чистят снег: "Дальше не обижайтесь! Деньжат себе на карман сэкономили?"

Глава региона недоволен тем, как ответственные за дворы и проезды справляются с зимними экзаменами
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис пригрозил управляющим компаниям, который не убирают снег на своей территории. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис пригрозил управляющим компаниям, который не убирают снег на своей территории. Фото: правительство Мурманской области
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Пока на улицах бардак - отдыхать не будете. Так решил глава Мурманской области Андрей Чибис, глядя на дворы и дороги заполярных городов, по которым не пройти не проехать. Как и обещал губернатор, в субботу он провел встречу с главами муниципалитетов и руководством управляющих компаний. Нагоняй получили многие.

- 90% жалоб связаны с уборкой дворов, которые находятся в зоне ответственности управляющих компаний. Это беда какая-то! Это последний такой разговор на моем уровне - дальше не обижайтесь. Судебные процедуры, не исполнение решений суда... Есть целый набор статей и гражданского, и уголовного кодекса. Хочется, чтобы люди вас благодарили, - заявил Андрей Владимирович. - В ручном режиме приходится реагировать на жалобы людей, в результате убираются отдельные дворы. Уговаривать, призывать к совести, к порядку мы никого не будем. Помимо жесткой ответственности, штрафов, изъятия домов из управления и лишения лицензий мы активно будем запускать процедуру «перехвата» домов в управление областной компанией

При этом он, не называя конкретные имена, обратился к присутствующим с веским обвинением.

- Деньжат себе на карман сэкономили? Я просто знаю факты! - жестко заметил губернатор.

К слову, как сообщил вице-губернатор Дмитрий Филиппов, с начала зимы из-за снега и гололедицы травмы получили 594 жителя Заполярья.

На прошлой неделе несколько ответственных за уборку снега в Мурманске уже были сняты с должности. Не будет удивительным, если на оперативном совещании в понедельник, 16 декабря, снова полетят головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригрозил управляющим компаниям, которые не чистят снег: "Дальше не обижайтесь! Деньжат себе на карман сэкономили?"
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