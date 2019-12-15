2019-12-15T16:17:49+03:00
Общество

Умер кот, которого взялся спасать губернатор Мурманской области

У Миши нашли неизлечимый для животных рак
Елена МОЛОДЦОВА
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Мишка убежал по радуге, не справившись с раком кости. Фото: Юлианна ЖуковаМишка убежал по радуге, не справившись с раком кости. Фото: Юлианна Жукова
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Судьба красавца-кота из Североморска за его короткую жизнь не раз делала головокружительные кульбиты: в мгновение ока он оказался на улице никому не нужный, а уже через несколько дней стал самым знаменитым животным в Мурманской области.

Напомним: пушистика выбросили прежние хозяева, чем он им не угодил неизвестно. Жильцам подъезда, куда прибился хвостатый, такое соседство тоже пришлось не по вкусу, и они вызвали отлов. Волонтеры кинули клич о помощи, на который откликнулся сам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. И по всем прогнозам, этого кота должна была ждать самая счастливая и долгая жизнь, но животному ветеринары поставили страшный диагноз плоскоклеточный рак кости. Увы, в борьбе с таким тяжелым недугом ни высокое покровительство, ни баснословные деньги не в состоянии помочь.

- Мы знали, что когда-нибудь нам придется принять это тяжелое решение. Мишку пришлось усыпить этим утром. Он перестал есть, и мы решили его не мучить. У него был рак – один из тех, который не лечится у животных. Оперировать было бесполезно... Как могли облегчили ему последние месяцы его домашней жизни. У Миши была самая лучшая передержка, самая заботливая и внимательная. Беги по радуге, Мишенька, теперь тебе не больно..., - сообщила скорбную весть руководитель группы «Усы, лапы и хвост г. Североморск» Юлианна Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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