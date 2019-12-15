Евгений Никора рассказал, что с гололедом в Мурманске хотят бороться с помощью гранитной крошки

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-15T12:39:11+03:00

В других городах страны уже используют гранитную крошку для борьбы с гололедом и весенней грязью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Как известно, погода на Севере – дама непредсказуемая. Снежная каша под ногами за ночь может превратиться в импровизированный каток. Чтобы избежать переполненного травмпункта и больниц, в Мурманске лед посыпают песком и реагентами. Но прогресс не стоит на месте, и в разработке городской администрации – новый вариант борьбы.

В интервью «Большому радио» глава администрации Мурманска Евгений Никора рассказал о перспективе использования для посыпки льда гранитную крошку. По словам политика, планируемый пилотный проект могут запустить в Мурманске.

Вопрос об использовании крошки в столице Кольского Заполярья задал позвонивший во время прямого эфира северянин. Мужчина поинтересовался, почему инновации, которые используются в других городах области, нельзя перенять и самому Мурманску. На это сити-менеджер ответил, что он и был инициатором проекта в Полярных Зорях.

- Этой крошкой можно посыпать далеко не везде. Улично-дорожную сеть – нет. Другое дело - парки, скверы, пешеходные зоны. Конечно, будем думать, где и как реализовать аналогичный «пилот» в Мурманске, - рассказал глава администрации города.

Напомним: министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк, которая летом была директором Центра городского развития Мурманской области, сообщила "КП", что именно гранитная крошка может помочь бороться с грязью, которая становится головной болью северян весной.

ИСТОЧНИК KP.RU