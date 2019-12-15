Мурманчанин чуть не расплатился с судебными приставами Lexus

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-15T12:11:41+03:00

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Подумаешь, не оплатил коммунальные счета разок-другой? Авось и не отключат свет, газ и воду. Только потом может появиться желание продолжать не вносить плату и намеренно «выращивать» цифры в платежках. Но не стоит забывать, что накопившиеся долги имеют свойство гаситься и дорогим имуществом. Например, личным автомобилем.

Так, в руки судебных приставов Первомайского округа попало производство о взыскании денег с жителя Мурманска. Северянин задолжал по квитанциям ЖКХ 77 тысяч рублей. Мужчина знал о возбуждении производства, но гасить долг не спешил, поэтому было решено помочь северянину заплатить другим способом.

- Судебный пристав-исполнитель узнал о находящемся в собственности у гражданина автомобиле марки LEXUS RX, вынес постановление о запрете на регистрацию, а затем составил акт описи и ареста, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Старания приставов не прошли даром: через два дня мужчина оплатил в полном объеме и задолженность, и исполнительский сбор. Арест с автомобиля сняли.

Северяне пренебрегают не только оплатой «коммуналки». Нередко приставам попадаются и неплательщики алиментов. С января 2019 года общая сумма такой задолженности в Мурманской области составила 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU