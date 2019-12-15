Комитет государственных закупок Мурманской области получил Премию Рунета

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-15T11:50:55+03:00

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В Москве прошла торжественная церемония вручения Премии Рунета-2019. В разных номинациях заявилось более 750 участников.

Претендентами стали и официальные структуры. Например, в номинации "Государство и общество" победили Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Единый портал по взаимодействию бизнеса и власти, официальный сайт мэра Москвы, а также "БудущееРоссии. Национальные проекты".

В номинации "Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы" выиграл комитет государственных закупок Мурманской области. Ведомство получило диплом "Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков".

- Комитетом как уполномоченным органом опубликовано в единой информационной системе более 7,5 тысячи конкурентных процедур. А совместно со столицей он развивает межрегиональные совместные закупки медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Премия Рунета в области онлайн-закупок – почетная награда, которая, как мы полагаем, поможет не только поддержать регион-победитель на пути к цифровизации контрактной системы, но и дать положительный пример другим субъектам России, которые только начинают работать с онлайн-закупками, - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Победу прокомментировало руководство ведомству.

- Оказаться в числе номинантов как лучший региональный заказчик на Портале поставщиков – это уже большая победа и серьезное достижение Комитета государственных закупок Мурманской области, - сообщил руководитель комитета по конкурентной политике Мурманской области Александр Коптев.

ИСТОЧНИК KP.RU