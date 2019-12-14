2019-12-14T20:47:13+03:00
Происшествия

Под Североморском сбили трех пешеходов, один погиб на месте

Смертельная авария произошла на автоподъезде к флотской столице.
Ника СВЕТЛОВА
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В один день сбили сразу трех пешеходов. Фото: архив "КП"В один день сбили сразу трех пешеходов. Фото: архив "КП"
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Дорога до Североморска - испытание для водителей. Правда, в этом году стало несколько легче - осветили участок у "Сороки". Вот только серьезные аварии все равно случаются.

14 декабря их было сразу две. Смертельная произошла в Росляково.

- В 14.48 на 6 километре автоподъезда к Североморску мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, двигался в сторону Мурманска. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода наехал на женщину 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Северянка скончалась на месте ДТП. Проводиться проверка, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Вторая авария произошла на въезде в Североморск. Здесь Audi у пешеходного перехода сбил мужчину и женщину, а после врезался в припаркованный у обочины Volkswagen. Северянку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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