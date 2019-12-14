2019-12-14T11:19:17+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Мурманской области выступил за курилки в аэропортах и возвращение пива на стадионы

Алексей Веллер объяснил свою позицию
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Алексей Веллер выступил за оба законопроекта.Алексей Веллер выступил за оба законопроекта.
Изменить размер текста:

Под конец года в Госдуме рассмотрели сразу два громких законопроекта: возвращение курилок в аэропорты, а также разрешение розничной торговли пивом на стадионах. Дымить в аэровокзалах запретили в 2014 году, а пенный напиток во время матчей и того раньше - в 2005 году.

Первый законопроект был принят в третьем чтении, второй - одобрен в первом. Поддержал это и представитель Мурманской области в парламенте Алексей Веллер. Он объяснил свое решение.

- Основные аргументы. Первый - международный опыт. Второй - положительные итоги проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда пиво на стадионах было, и не было никаких ЧП с этим связанных. Третий - необходимость формирования культуры боления (как в той же Европе), в которой пиво не помеха, а скорее сопутствующий атрибут. Четвертый - создание равных условий для всех на стадионах. Не секрет, что в ресторанах на ВИП трибунах пиво присутствует, а на других нет. Пятый - привлечение дополнительных (и немалых) коммерческих средств, в развитие детско-юношеского спорта, - сообщил Алексей Борисович.

При этом он отметил, что закон о пиве должен быть доработан. А во по курилкам нареканий уже нет.

- Этот законопроект проходил через Думу очень непросто, у него было много противников, однако считаю, что Дума приняла весьма нужный закон! Причем нужен он как курящим, так и некурящим людям, которые сегодня зачастую сталкиваются в аэропортах с проблемой курения в неустановленных местах (как правило туалетах), - пояснил парламентарий свою позицию по второму вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Мурманской области выступил за курилки в аэропортах и возвращение пива на стадионы
Мурманчан возмутила информация, что на месте первой достопримечательности города построят гипермаркет
Прокуратура Мурманской области требует возбудить уголовное дело из-за наледи, упавшей на ребенка с крыши школы
"Сборная Снежногорска" сыграет в финале Высшей Лиги КВН
В Мурманске подросток чуть не зарезал отчима из-за воспитательной беседы
В Заполярном на восьмилетнюю девочку упала наледь с крыши школы
На выходных в Мурманской области будет тепло
Октябрьский суд поместил готовившего теракт в Мурманске мужчину под стражу
В Апатитах обрушились строительные леса пятиэтажки
Под Верхнетуломским в палатке три рыбака отравились газом
Два ДТП в Кольском районе: водитель Ford Transit сбил пешехода, а Hyundai Solaris столкнулась с УАЗ
Мурманский областной суд отменил штраф в 50 тысяч рублей за наезд на полицейского и вернул уголовное дело следователям
В Мурманске на голову мужчине упала наледь
Скульптор из Мурманска завершает создание памятника воинам Полярной дивизии
В Мурманске откроют планетарий, а в Заозерске не будут объединять школы
Выходной расселяют: Собственники 11 квартир получат компенсацию за жилье еще до Нового года
Одиннадцатиклассник из Мурманска прошел в финал Международного математического конкурса
В Мурманске пожарные делают проливку очага возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Глава Минпроторга России взял на контроль ситуацию с горящем в Мурманске крейсером «Адмирал Кузнецов»
Список пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" 12 декабря 2019 года
В Мурманске задержали заместителя директора Фонда капитального ремонта региона
Министр здравоохранения Мурманской области лично осмотрел одного из пострадавших на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: 10 пострадавших и 2 пропавших без вести
Экстренные службы: Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10
Из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" создали оперативный штаб
Всем на удивление: лыжники путешествуют по Хибинам с коляской