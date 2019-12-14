Депутат Госдумы от Мурманской области выступил за курилки в аэропортах и возвращение пива на стадионы

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-14T11:19:17+03:00

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Под конец года в Госдуме рассмотрели сразу два громких законопроекта: возвращение курилок в аэропорты, а также разрешение розничной торговли пивом на стадионах. Дымить в аэровокзалах запретили в 2014 году, а пенный напиток во время матчей и того раньше - в 2005 году.

Первый законопроект был принят в третьем чтении, второй - одобрен в первом. Поддержал это и представитель Мурманской области в парламенте Алексей Веллер. Он объяснил свое решение.

- Основные аргументы. Первый - международный опыт. Второй - положительные итоги проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда пиво на стадионах было, и не было никаких ЧП с этим связанных. Третий - необходимость формирования культуры боления (как в той же Европе), в которой пиво не помеха, а скорее сопутствующий атрибут. Четвертый - создание равных условий для всех на стадионах. Не секрет, что в ресторанах на ВИП трибунах пиво присутствует, а на других нет. Пятый - привлечение дополнительных (и немалых) коммерческих средств, в развитие детско-юношеского спорта, - сообщил Алексей Борисович.

При этом он отметил, что закон о пиве должен быть доработан. А во по курилкам нареканий уже нет.

- Этот законопроект проходил через Думу очень непросто, у него было много противников, однако считаю, что Дума приняла весьма нужный закон! Причем нужен он как курящим, так и некурящим людям, которые сегодня зачастую сталкиваются в аэропортах с проблемой курения в неустановленных местах (как правило туалетах), - пояснил парламентарий свою позицию по второму вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU