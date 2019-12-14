Мурманчан возмутила информация, что на месте первой достопримечательности города построят гипермаркет

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-14T10:42:12+03:00

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Осенью 2018 года в Мурманске случился скандал: через пару дней после дня рождения города с улицы Буркова убрали первую достопримечательность столицы Заполярья - столетнюю стелу, которую установили британцы.

В мэрии тогда объяснили, что достопримечательность нуждается в реконструкции, а также будет лучше смотреться на новом месте у захоронений британских военных.

Что же будет с землей, на которой стоял памятник, стало большим вопросом. Одни горожане предположили, что там построят жилой дом, другим бы хотелось увидеть здесь скейт-парк, которого не хватает Мурманску. Была версия, что территорию отведут под гипермаркет, которые в городе растут как грибы.

На днях в СМИ появилась информация, что мэрия уже согласовала землю под строительство магазина. И даже присвоила будущему зданию адрес. Впрочем, оказалось, что это домыслы.

- Разрешение на строительство здания выдано на земельном участке с кадастровым номером 51:20:0002057:47. Зданию предприятия розничной торговли присвоен адрес: улица Воровского, дом 22. Кенотаф, установленный на месте первого кладбища британских военных, был размещен на другом земельном участке - с кадастровым номером 51:20:0002057:8. Также необходимо добавить, что стела не была снесена, ее перенесли с улицы Буркова на кладбище на улице Рогозерской, - уточнили в администрации Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU