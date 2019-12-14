"Сборная Снежногорска" сыграет в финале Высшей Лиги КВН

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-14T10:22:59+03:00

За игрой можно будет следить во время текстовой онлайн-трансляции

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Час икс настал. Сегодня, 14 декабря, в Москве состоится финал Высшей лиги КВН. На сцене концертного зала Crocus City Hall встретятся пять команд: «Борцы. Северный десант» (Сургут), сборная «Татнефти» (Альметьевск), "Так-то" (СФУ, Красноярск), "Сборная Снежногорска", "Наполеон Динамит" (Тюменская область).

Чем будут удивлять и смешить наши земляки, рассказали редакторы во время первого показа выступлений:

- Смешной номер, который нужно видеть - приготовление снежногорского глинтвейна. Очень забавно наблюдать. А еще смешнее - попытка команды представиться Александру Васильевичу, называя свои настоящие имена и ампула. Очень хорошо! Пожалуй, пока что лучшая музыкалка.

Самые нетерпеливы смогут следить вечером за текстовой трансляцией финала. А вот телеверсию финала придется подождать. Ожидается, что Первый канал покажет ее 28 или 29 декабря.

Напомним: "Сборная Снежногорска" стала одной из самых ярких команд этого сезона. Зрителей впечатлил карнавал образов, который неизменно от игры к игре демонстрировали северяне. Перед полуфиналом коллектив постигло большое горе: от рака сгорела жена капитана Сергея Жарикова Евгения. Несмотря на это, команда не опустила руки, а стала играть дальше, ведь "так хотела Женя".

ИСТОЧНИК KP.RU