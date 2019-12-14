2019-12-14T10:22:59+03:00
Телевизор

"Сборная Снежногорска" сыграет в финале Высшей Лиги КВН

За игрой можно будет следить во время текстовой онлайн-трансляции
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Пожелаем землякам ни пуха ни пера! Фото: архив "Сборной Снежногорска"Пожелаем землякам ни пуха ни пера! Фото: архив "Сборной Снежногорска"
Изменить размер текста:

Час икс настал. Сегодня, 14 декабря, в Москве состоится финал Высшей лиги КВН. На сцене концертного зала Crocus City Hall встретятся пять команд: «Борцы. Северный десант» (Сургут), сборная «Татнефти» (Альметьевск), "Так-то" (СФУ, Красноярск), "Сборная Снежногорска", "Наполеон Динамит" (Тюменская область).

Чем будут удивлять и смешить наши земляки, рассказали редакторы во время первого показа выступлений:

- Смешной номер, который нужно видеть - приготовление снежногорского глинтвейна. Очень забавно наблюдать. А еще смешнее - попытка команды представиться Александру Васильевичу, называя свои настоящие имена и ампула. Очень хорошо! Пожалуй, пока что лучшая музыкалка.

Самые нетерпеливы смогут следить вечером за текстовой трансляцией финала. А вот телеверсию финала придется подождать. Ожидается, что Первый канал покажет ее 28 или 29 декабря.

Напомним: "Сборная Снежногорска" стала одной из самых ярких команд этого сезона. Зрителей впечатлил карнавал образов, который неизменно от игры к игре демонстрировали северяне. Перед полуфиналом коллектив постигло большое горе: от рака сгорела жена капитана Сергея Жарикова Евгения. Несмотря на это, команда не опустила руки, а стала играть дальше, ведь "так хотела Женя".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманчан возмутила информация, что на месте первой достопримечательности города построят гипермаркет
Прокуратура Мурманской области требует возбудить уголовное дело из-за наледи, упавшей на ребенка с крыши школы
"Сборная Снежногорска" сыграет в финале Высшей Лиги КВН
В Мурманске подросток чуть не зарезал отчима из-за воспитательной беседы
В Заполярном на восьмилетнюю девочку упала наледь с крыши школы
На выходных в Мурманской области будет тепло
Октябрьский суд поместил готовившего теракт в Мурманске мужчину под стражу
В Апатитах обрушились строительные леса пятиэтажки
Под Верхнетуломским в палатке три рыбака отравились газом
Два ДТП в Кольском районе: водитель Ford Transit сбил пешехода, а Hyundai Solaris столкнулась с УАЗ
Мурманский областной суд отменил штраф в 50 тысяч рублей за наезд на полицейского и вернул уголовное дело следователям
В Мурманске на голову мужчине упала наледь
Скульптор из Мурманска завершает создание памятника воинам Полярной дивизии
В Мурманске откроют планетарий, а в Заозерске не будут объединять школы
Выходной расселяют: Собственники 11 квартир получат компенсацию за жилье еще до Нового года
Одиннадцатиклассник из Мурманска прошел в финал Международного математического конкурса
В Мурманске пожарные делают проливку очага возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Глава Минпроторга России взял на контроль ситуацию с горящем в Мурманске крейсером «Адмирал Кузнецов»
Список пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" 12 декабря 2019 года
В Мурманске задержали заместителя директора Фонда капитального ремонта региона
Министр здравоохранения Мурманской области лично осмотрел одного из пострадавших на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: 10 пострадавших и 2 пропавших без вести
Экстренные службы: Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10
Из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" создали оперативный штаб
Всем на удивление: лыжники путешествуют по Хибинам с коляской