2019-12-13T17:48:56+03:00
Происшествия

В Мурманске подросток чуть не зарезал отчима из-за воспитательной беседы

15-летний юноша попал под уголовную статью
Мария ПАШЕНКОВА
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Подростку так не понравились нравоучения, что он схватился за нож.Подростку так не понравились нравоучения, что он схватился за нож.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подростки часто напоминают пороховую бочку - малейшая искра, и будет драма. Именно это случилось в Мурманске 11 декабря в квартире на проспекте Кирова.

Здесь произошла ссора между пасынком и отчимом. 49-летний мужчина стал воспитывать 15-летнего юношу и отчитывать за поведение, а тому это совершенно не понравилось. Поэтому молодой человек решил, что словами ничего не докажет, поэтому схватился за нож и ударил оппонента в грудь.

- После произошедшего мать несовершеннолетнего вызвала бригаду скорой медицинской помощи, мужчина был доставлен в больницу, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Как бы не хотелось, скрыть факт преступления после этого не удалось. В квартиру приехали следователи. Против юноши возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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